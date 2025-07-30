Obras para frenar goteras y evitar el calor en la biblioteca de Bell-lloc

Bell-lloc d’Urgell ha iniciado las obras de reforma de la cubierta de la biblioteca pública Joan Solà para acabar con las goteras y filtraciones de agua y evitar el calor en el interior del equipamiento. El actual tejado, fabricado con policarbonato, ha ocasionado muchos problemas de calor y de filtraciones. Se trata de una problemática que desde hace años requería de una intervención para llegar a una solución definitiva.

La obra tiene un presupuesto de 130.600 euros de los cuales 117.600 serán financiados con ayudas públicas y 13.000 euros de fondos públicos.

Esta actuación se suma a una serie de mejoras en la biblioteca como la adecuación de un baño adaptado y la construcción de un almacén para material exclusivo del centro. Asimismo, fuentes del consistorio explicaron que recientemente también se ha adquirido un buzón de devolución de libros, que permite a los usuarios devolver libros de forma autónoma, incluso fuera del horario de atención.

Por otra parte, cinco empresas optan a las obras de la plaza Lluís Companys, que deben reducir los efectos de la isla de calor de la zona, al tratarse de un espacio fabricado todo de hormigón. Los trabajos prevén una inversión de 165.000 euros.