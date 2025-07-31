Adiós a un símbolo de la burbuja inmobiliaria: La Pobla de Segur desmonta una grúa abandonada hace dieciocho años

La grúa que llevaba 18 años abandonada en La Pobla de Segur. - AYUNTAMIENTO DE LA POBLA DE SEGUR

El ayuntamiento de La Pobla de Segur ha retirado esta semana la grúa que durante casi dos décadas se erigía como un monumento a la burbuja inmobiliaria.

La máquina se encontraba en una parcela de la calle Flamisell, donde en 2007 la promotora Flamisell Pirenaica SL (Flapisa) inició la construcción de dos viviendas con aparcamiento y una piscina privada. La promotora quebró y se encuentra en concurso de acreedores, lo que ha dificultado el desmantelamiento de la máquina.

Sin embargo, tras superar varias barreras administrativas, el propio ayuntamiento ha logrado retirar esta estructura que se había integrado en el skyline del barrio de la Estació. El alcalde de La Pobla, Marc Baró, ha explicado que la actuación ha supuesto un coste de 6.000 euros para el consistorio.

Para garantizar la recuperación de esta inversión, se inscribirá una carga urbanística en el registro de la propiedad, de modo que quien finalmente adquiera el terreno asumirá esta deuda con el ayuntamiento.