Proyectan ampliar el número de buses de Almacelles a Lleida por la alta demanda

La línea regular de bus exprés de Almacelles a Lleida tendrá a partir de septiembre más buses para cubrir la demanda de pasajeros que utilizan este transporte diariamente, y que la mayoría de los días, especialmente durante el curso escolar, algunos de los usuarios se han quedado en tierra al no disponer de plazas suficientes para todos. “Después de haber reclamado de manera insistente un refuerzo en esta línea, desde Territorio nos han confirmado que se ampliará el número de convoyes a partir del próximo septiembre coincidiendo con el inicio del curso”, explicó la alcaldesa, Vanesa Olivart. Apuntó que la primera propuesta es ampliar hasta cuatro las expediciones de ida y vuelta los días lectivos y dos trayectos más los festivos. Con esta ampliación la línea e5 tendrá una decena de trayectos de Almacelles a Lleida y otros 10 de vuelta de lunes a viernes, y cinco expediciones los sábados. Según Olivart la puesta en marcha de estas nuevas expediciones permitirá mejorar el servicio de transporte público, favorecer la movilidad y la conexión con la ciudad de Lleida.

“Son muchos los estudiantes y empleados que utilizan esta línea de bus, especialmente en horas punta de la mañana, y es clave disponer de un buen corredor que conecte la localidad con Lleida sin el miedo a quedarse sin plaza y poder llegar a clase o al trabajo”, dijo. Asimismo, añadió que la concesionaria de esta línea también ha solicitado información para “cuadrar nuevos horarios en el calendario”.

Por su parte, fuentes de Territorio confirmaron que están trabajando en la ampliación del número de trayectos de cara a septiembre y que se concretarán próximamente.

El consistorio ha reclamado ante el Govern esta mejora en el transporte público en muchas ocasiones, según Olivart. “En la última década, todos los equipos de gobierno que han pasado por el ayuntamiento de Almacelles hemos hecho la misma petición”, dijo. Una reclamación que fue atendida doblando el número de buses a primera y última hora, o incorporando más frecuencias en temporada escolar. Además, este municipio se sumó a la reivindicación para que se restablezca la conexión ferroviaria Binèfar-Lleida y se reabra como apeadero la estación de tren de Almacelles, clausurada desde hace años.

Mejoras en la línea entre Alfarràs y Torrefarrera

El departamento de Territorio también se ha comprometido a ampliar el Bus Exprés de la línea que transcurre por la N-230 entre Alfarràs y Torrefarrera. Los municipios de esta línea también han reclamado a la Generalitat más vehículos de refuerzo del Bus Exprés que conecta con la ciudad de Lleida y evitar así la insuficiencia de plazas. El alcalde de Torrefarrera, Jordi Latorre, apuntó que el consistorio recibió el compromiso de Territorio de ampliar los servicios de esta línea, aunque “sin concretar el número de buses que habrá de refuerzo”, dijo. Añadió que la problemática en Torrefarrera ha sido siempre que los buses que llegan a esta localidad a primera hora procedentes de Alfarràs ya van llenos y deben esperar al bus siguiente. “Tenemos el compromiso de que la línea se mejorará a partir de septiembre con los que se evitarán las quejas”, dijo.