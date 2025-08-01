Andorra exigirá pagar el billete de vuelta para contratar temporeros

El alcalde de La Seu, Joan Barrera, con la ministra andorrana Marsol. - AYUNTAMIENTO DE LA SEU

Andorra prevé implementar un sistema de contratación en origen de trabajadores extranjeros de temporada que incluirá como requisito para los empresarios la obligación de pagar el billete de ida y de dejar garantizado el acceso al de vuelta una vez finalice el periodo de empleo, según avanzó Conxita Marsol, ministra de Presidencia, Economía, Trabajo y Vivienda del Principat, al alcalde de La Seu d'Urgell, Joan Barrera, en la entrevista que mantuvieron en el ministerio.

“Ha sido un encuentro cordial en el que hemos mostrado voluntad de entendimiento”, explicó Barrera, quien anotó que el Govern del Principat “es sabedor de que el sistema actual genera problemas de vivienda y de servicios en La Seu”.

En la capital de l’Alt Urgell se han instalado en los últimos tres años y medio varios centenares de extrabajadores de temporada que se vieron obligados a dejar el país pirenaico tras finalizar sus contratos y que se agruparon después con sus familias. Su peso demográfico es significativo en una ciudad de menos de 13.000 vecinos.