Arrestados los 3 ocupantes de un coche en Tàrrega por tráfico de drogas

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el miércoles a tres hombres de 22, 29 y 38 años como presuntos autores de tráfico de drogas. Uno de ellos también está investigado por atentado contra los agentes de la autoridad.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 17.00 horas en la calle Ponent de la capital del Urgell, cuando una patrulla de paisano que efectuaba labores de seguridad ciudadana detectó un turismo que circulaba muy despacio. Al comprobar la matrícula, los agentes se dieron cuenta de que se trataba de un vehículo cuyo propietario era conocido policialmente por estar relacionado con el tráfico de drogas en la comarca. Iban tres personas y los agentes siguieron el coche discretamente hasta que se paró. Seguidamente uno de los agentes se puso a la altura del conductor y se identificó como policía. Inicialmente el conductor intentó arrancar, pero desistió. A los pocos minutos acudieron otras patrullas uniformadas y empezaron identificar a los ocupantes. En un momento dado, el copiloto abrió violentamente la puerta y huyó corriendo. Dos agentes salieron detrás de él y, cuando le interceptaron, reaccionó violentamente y les intentó agredir. Fue reducido y detenido. Les cachearon y registraron el turismo. En el interior del coche localizaron varios envoltorios con dosis de cocaína y marihuana que habrían ocultado. Los tres fueron arrestados.