Josep Freixas, el alcalde que transformó Biosca y unió Segarra y Solsonès

El pasado sábado, Josep Freixas, que fue alcalde de Biosca y conseller comarcal de la Segarra entre 1992 y 2007, falleció a los 97 años. A pesar de que fue siempre favorable a que su municipio perteneciera a la Segarra, destacó por ser uno de los impulsores de las comunicaciones con la entonces vecina comarca del Solsonès.

Por una parte, trabajó por la construcción de la nueva carretera Solsona-Guissona (2004), que reduciría este trayecto de casi una hora a 24 minutos. Por otro lado, fue el alcalde que pavimentó la carretera de la Xuriguera hasta la localidad de Lloberola en 2006, una localidad que hasta entonces se encontraba inmersa en un laberinto de carreteras y era de difícil acceso. Su sucesor, Corneli Caubet, continuó la obra pavimentando la carretera hasta el final del municipio y la comarca, donde se encuentra el municipio de Pinell.

Freixas construyó el nuevo ayuntamiento en calle Pasterola; el anterior se encontraba en la Vila Closa, en una zona sin acceso al tráfico rodado. También rehabilitó la antigua casa de Cal Borres como local social y como bar- restaurante, el primero que tuvo el pueblo.

En 1992 inauguró el nuevo colegio Centre Públic Sant Abdon i Senen, patrón del pueblo, que permaneció abierto durante 20 años hasta 2012, cuando cerró por falta de alumnos. Ese mismo año, Freixas había tomado el relevo en la alcaldía en mitad del mandato a Joan Juanola Molist, quien llevaba en el cargo desde la transición democrática, y que destacó por ser el primer gerente del consell de la Segarra y el que diseñó e implementó el sistema comarcal de recogida de residuos. También fue quien ordenó la construcción del histórico parque de Biosca donde se ubicaba el tobogán gigante financiado por el Iryda (Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario). Entre las medidas de Juanola para evitar la pérdida de población, está la de regalar viviendas a quienes vinieran a vivir a Biosca con niños en edad escolar, una iniciativa similar a la que tomó el actual alcalde, Josep Puig, de regalar viviendas a quienes se afincaran en el pueblo.

Carácter dialogante

Lo que mejor describe a Josep Freixas Junyent, quien se incorporó a la corporación municipal en 1987, fue su carácter de hombre agradable y siempre abierto a pactar, tanto a nivel municipal como comarcal. En 2012, cedió la alcaldía a Corneli Caubet, quien había sido el número dos de la lista desde 1990.

Biosca, actualmente en el Solsonès, tiene 176 habitantes, de los cuales 70 viven en la capital y el resto en las masías de Biosca y Lloberola. En la última década, el municipio ha perdido 50 habitantes.