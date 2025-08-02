Compde endarrèr tath vielh refugi de Colomèrs
Eth Conselh licite eth sòn desròc damb vistes a restaurar er entorn. Siguec bastit per Fecsa pendent es anhs seishanta
Eth Conselh Generau a tret a licitacion eth desròc der antic refugi de Colomèrs, un edifici emblematic dera nauta montanha aranesa bastit hè mès de 50 ans pera enterpresa Fecsa pendent es òbres des sauts idroelectrics en Pirenèu. Concretaments, siguec lheuat pendent era decada des 60, amassa damb es refugis de Saboredo e era Restanca, tanben dera madeisha companhia. Er edifici, dedicat actuauments a èster un magazèm e dehòra d’us des de hè fòrça temps, ei un des darrèrs vestigis d’aquera fasa.
Damb eth pas des ans e dempús dera cession d’aguestes bastisses per part de Fecsa ara Federacion d’Entitats Excursionistes de Catalonha (FEEC), aguesti refugis cambièren era sua foncion originau, en tot passar a formar part deth hilat de refugis de nauta montanha qu’acuelhen a federats e excursionistes en Parc Nacionau d’Aigüestortes e Estanh de Sant Maurici.
Eth refugi de Colomèrs, especificaments, siguec reabilitat e redaurit en 1983, e un nau refugi —damb capacitat entà 60 places e guardat tot er an— s’inaugurèc en 2008 coma part deth circuit Carros de Foc, ua trauèssa qu’amasse es nau refugis emblematics deth parc. Ei alavetz quan era edificacion demorèc en desús. Era demolicion dera antiga bastissa, propietat iniciau de Fecsa-Endesa e plaçat en cap deth barratge de Colomèrs, respon ara estrategia de restauracion d’impacte ambientau consensuat entre Endesa e era direccion deth parc.
Eth contracte des òbres compde damb un pressupòst de 137.000 èuros damb IVA includit, maugrat que, per normativa deth Parc Nacionau, es trabalhs non poiràn iniciar-se enquia passat eth mes d’agost, quan finalize eth periòde de maximala proteccion ambientau der entorn.