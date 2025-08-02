Junts de la Noguera cierra el curso político en Boada con Mònica Sales

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Junts de la Noguera celebró el pasado fin de semana en Boada, Vilanova de Meià, una asamblea y una cena de verano para cerrar el curso político. Asistieron militantes, alcaldes y cargos del partido, con la participación de la portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales. El presidente comarcal, Marc Solanes, destacó el buen momento del partido en la Noguera, donde gobierna en 14 municipios y tiene presencia en el consell comarcal y la Diputación. Sales reivindicó el papel de Junts como alternativa al PSC, y denunció el enfoque centralista del gobierno de Illa. El encuentro sirvió para reforzar proyectos estratégicos y con la vista puesta en las municipales de 2027.