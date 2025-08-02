Los jóvenes de Montgai piden más voz y crean un consejo

Esta semana se ha constituido en Montgai el Consell de Joves, una nueva iniciativa que agrupa a jóvenes de entre 12 y 17 años de los dos núcleos del municipio, Montgai y Butsènit. El proyecto, promovido por el ayuntamiento, nace con la voluntad de dar voz a los jóvenes y fomentar su implicación en la vida social y comunitaria del pueblo. Según explicó el alcalde, Jaume Gilabert, “el objetivo es implicarlos activamente en las decisiones municipales, hacerlos partícipes de los actos y obras que se impulsan desde el consistorio”, dijo. Añadió que se quiere compartir con ellos los proyectos “futuros del pueblo” para conocer su punto de vista. El nuevo consejo juvenil está integrado actualmente por 15 miembros y se espera que el número siga creciendo con el tiempo. Al tratarse de menores, todas las propuestas se canalizan a través de la Associació de Joves de Montgai, entidad que también participa en este proyecto. Su presidenta, Jordina Gasull, asistió a la primera reunión de trabajo junto a miembros del ayuntamiento y los jóvenes del consell.

El consell de Joves se formó en el marco del programa JoVa (Joves i Valors) que se ha llevado a cabo en el pueblo en julio, y que promueve el trabajo solidario y el voluntariado.

Durante la reunión inaugural, los jóvenes plantearon ya diversas propuestas destinadas a dinamizar la vida en Montgai y Butsènit desde una perspectiva lúdica, social y cultural.