Trànsit activa 4 radares remolque en Lleida para frenar la siniestralidad

El Servei Català de Trànsit (SCT) instalará entre esta semana y la próxima cuatro radares remolque en las carreteras leridanas para frenar el aumento de la siniestralidad. Desde el 1 de enero a 31 de julio de 2025, un total de 19 personas han perdido la vida en accidentes mortales en la demarcación, según el balance del SCT. Diez de ellas, más de la mitad, fallecieron en julio, que ha sido uno de los meses más trágicos de los últimos años. La cifra supone un repunte de cinco víctimas con respecto al mismo periodo del año pasado (cuando fueron 14) y convierte a Lleida en la demarcación catalana que registra un mayor aumento. En total, en toda Catalunya, han fallecido 87 personas en 81 accidentes, siete más que en el ejercicio anterior.

En concreto, está previsto que los nuevos radares remolque se instalen en tramos “especialmente sensibles” de las carreteras leridanas hasta finales de agosto con el objetivo de controlar la velocidad y reducir las conductas de riesgo. Según confirmó Trànsit a este diario, estaba previsto que el primer control se colocara ayer en la A-2 a la altura de Cervera (kilómetro 524,2). Los dos siguientes se instalarán a lo largo de la semana que viene en la C-12 a la altura de Balaguer (kilómetro 162,6), y en la A-2 en Vilagrassa (kilómetro 501,5), respectivamente. Por el momento, se desconoce el destino del cuarto radar, que actualmente se encuentra en la A-2 a la altura de Jorba, en la comarca de la Anoia.

Por otra parte, se incrementará la vigilancia por parte de los Mossos d’Esquadra con una intensificación y refuerzo de su presencia en puntos estratégicos de la red viaria leridana.

Paralelamente, en cuanto a la edad de las víctimas mortales en el conjunto de Catalunya, el Servei Català de Trànsit destaca que la franja que aglutina más muertes es la de 55 a 64 años (19). Asimismo, se mantiene la tendencia este 2025 de mayor siniestralidad en las franjas de edad por debajo de los 35 años. Así, hasta el 31 de julio, 31 personas menores de 35 años han perdido la vida en las carreteras, el 35% del total de fallecidos. Paralelamente, las víctimas de colectivos vulnerables (motoristas, peatones y ciclistas) representan el 42,5% del total de accidentes mortales.