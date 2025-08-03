Los okupas vuelven a los bloques de la calle Ausiàs March de Alcoletge

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Los okupas han vuelto a los bloques de pisos tapiados de la calle Ausiàs March de Alcoletge tres años después de que la Sareb los cerrara y quedaran sin luz ni agua. Se trata de trabajadores de origen inmigrante que viven en siete viviendas de las 60 que hay y a las que han accedido y conectado la luz, según explicó el alcalde, Josep Maria Gras. El primer edil indicó que se trata de trabajadores de varias nacionalidades (lituanos, magrebís y de otros países de África) que a penas han causado problemas puntuales de convivencia. “En estos casos prefiero hablar con ellos y darles un toque de atención en vez de llamar a los Mossos. Hacen vida normal y están empleados en alguna empresa ya que van uniformados”, remarcó Gras. “Estamos resignados y molestos ya que el Gobierno tendría que dar una solución al problema de la vivienda”, asegura el alcalde, que reconoce que ha habido quejas vecinales por la música y los ruidos nocturnos”. Los pisos eran de un fondo de inversión y pasaron a manos del Sareb en 2019, cuando la práctica totalidad de las 60 viviendas estaban habitadas por inquilinos con contratos de alquiler social. El 24 de diciembre de 2019, cuando los inquilinos iban a celebrar la Nochebuena, se quedaron sin luz ni agua. Los restablecieron tras pedirlo el consistorio.

Ayuntamiento y vecinos acusaron en 2021 a la Sareb de permitir el deterioro del bloque y de “mobbing inmobiliario”. Para entonces muchos inquilinos ya se habían ido, quedando solo 11 familias de etnia gitana que habían okupado 5 pisos. En agosto de 2022, casi todas las viviendas quedaron inhabitables como consecuencia de saqueos al marcharse la gran mayoría de sus habitantes, tanto okupas como inquilinos. El robo de cables, tuberías, ventanas y destrozos de todo tipo, tanto en el interior de las viviendas como en espacios comunes, hacen que volver a habitarlo requiera importantes reparaciones. Así lo constató el ayuntamiento, que estimó que 58 pisos estarían en esta situación. Gras indicó que la situación actual no es ni mucho menos tan problemática como la de entonces. El ayuntamiento reclama ahora, como entonces, poder recuperar las viviendas.

Un inquilino, electrocutado por manipular un cuadro eléctrico

Un hombre resultó herido por quemaduras ayer por la mañana en los bloques okupados de Alcoletge. Según los testimonios recogidos en el lugar, la víctima sufrió una descarga al manipular un cuadro eléctrico, lo que le provocó las quemaduras.

El Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) movilizó un helicóptero medicalizado junto con varias ambulancias para atender al herido en el mismo bloque. También acudieron agentes de los Mossos d’Esquadra para asegurar la zona y colaborar en la asistencia. Pese a todo, los Bomberos no tuvieron que intervenir en el incidente.

El hombre fue atendido por los médicos en el lugar y trasladado posteriormente para recibir atención especializada. Las autoridades investigan las circunstancias exactas del accidente y, al cierre de esta edición, no había trascendido el estado en el que se encuentra el herido.