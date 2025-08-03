Muere un conductor cerca de Térmens e investigan si fue por causas naturales

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un conductor falleció el viernes por la noche en la carretera entre Térmens y Bellvís. Sin embargo, se están investigando las causas del deceso porque se desconoce si fue a raíz de una salida de vía, en lo que sería un accidente de tráfico, o debido a una indisposición. Los servicios de emergencia recibieron el aviso a las 22.15 horas del viernes y hasta el lugar acudieron dos dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, patrullas de los Mossos d'Esquadra y una ambulancia del Sistema d'Emergències Mèdiques. El conductor y único ocupante —del que no se dieron más detalles- falleció. El cadáver fue trasladado al Institut de Medicina Legal de Lleida para practicarle la autopsia, que deberá determinar la causa del deceso.

Si se tratara de un accidente de tráfico, sería la víctima número 21 de este año en las comarcas leridanas, de las que 20 se han registrado en carretera y una en el interior de la ciudad de Lleida (una mujer que falleció en el hospital tras ser atropellada en el Passeig Onze de Setembre).