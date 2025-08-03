Una avería en la catenaria cancela los trenes de la línea de la costa de Lleida a Les Borges Blanques

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

Una avería en la catenaria obligó ayer a cortar la circulación de la línea R14 de Rodalies entre Lleida y Les Borges Blanques todo el día. El incidente se produjo sobre las 7.30 horas de la madrugada y afectó significativamente tanto al transporte de mercancías como al de viajeros. Un tren de mercancías quedó detenido a la altura de Puigverd de Lleida y tuvo que ser remolcado con una locomotora hacia Barcelona, su destino final.

En cuanto al transporte de viajeros, Renfe habilitó un servicio alternativo por carretera con autobús para cubrir el trayecto entre Lleida y Les Borges Blanques en ambos sentidos. En total, hasta nueve convoyes de viajeros se vieron afectados, en una jornada especialmente delicada, pues coincidió con el primer fin de semana del mes de agosto, en más turístico del verano.

En Lleida, más de 80 personas esperaban el tren del mediodía con salida a las 13.05 horas y dependían del servicio de bus para llegar a Les Borges, donde les esperaba el tren para seguir con el trayecto, así como las paradas previas de Puigverd de Lleida, Artesa de Lleida y Juneda. Sin embargo, el único autobús habilitado tenía capacidad solo para 67 pasajeros, algunas menos de las que estaban pendientes del transporte alternativo. Esto se tradujo en que varias personas se quedaron sin plaza en ese autobus y sin posibilidad de enlazar con el tren que esperaba en Les Borges para seguir con el trayecto a las 13.25 horas. La tensión se palpó en la estación, donde los viajeros esperaban temiendo quedarse sin asiento. Ahmed Alzubi, presente en la estación, comentó durante la espera que “es bueno que haya un transporte alternativo, aunque dudo que quepamos todos en un único autobús. Por suerte, siempre voy con tiempo y si pierdo este viaje espero subirme al siguiente”. La llegada del autobús provocó alguna que otra escena caótica y empujones, con decenas de personas cruzando Príncep de Viana con el semáforo de peatones en rojo, interrumpiendo el tráfico para conseguir subirse al vehículo. Los que no lograron plaza tuvieron que elegir entre cancelar su viaje, esperar a que el autobús regresara desde Les Borges para repetir el trayecto —lo que suponía no poder coger un tren hasta las 16 horas, cuando estaba previsto el siguiente—, o bien buscar alternativas de transporte. “Parece que vale más la ley de la selva y que solo sube al bus quien tiene más cara, quedándonos fuera los que aún tenemos vergüenza”, expresó frustrada Erika López, que quería pasar el día en la playa de Tarragona con su hijo pequeño. “Perdimos un día que prometía mucho”, manifestó.

“La previsión de Renfe de poner solo un bus ha sido muy mala”

Núria, Anna y Anna, tres jóvenes leridanas que han planeado pasar unos días en Torredembarra, criticaron duramente la gestión de Renfe. “Muy mala la previsión de poner solo un autobús para un tren lleno en un día tan vacacional. Rodalies funciona siempre fatal”, aseveraron. Como solución, optaron por tomar un tren de alta velocidad hasta Tarragona y luego buscar otra forma de llegar a su destino, ya fuera en taxi o mediante autobús.