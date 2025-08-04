Escenografía del Dansàneu con sello de la Escola d’Art Ondara

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Tres alumnos del ciclo formativo de grado superior (CFGS) de Escultura Aplicada l Espectáculo de la Escola d’Art Ondara de Tàrrega han tenido la oportunidad de participar en la escenografía del festival Dansàneu junto a su profesor, el artista Erik Schmitz, que es el encargado del diseño de los diferentes espacios. Schmitz explicó que “el Dansàneu nos otorgó tres becas para que alumnos del centro pudieran participar activamente en la escenografía del festival”, hecho que desde la Escola d’Art Ondara valoran muy positivamente porque sus estudiantes pueden formarse en proyectos reales, lo que es “muy enriquecedor”. Según Schmitz, “hemos creado la escenografía y parte del mobiliario con elementos naturales y reutilizados” adaptándose también al entorno natural de Les Valls d’Àneu. Los alumnos becados han sido Gemma Oriol, Judit Sanmartí y Quim Folguera.

Otros proyectos reales en los que también colabora el centro educativo artístico son el GarGar de Peneles y FiraTàrrega.