AGRICULTURA
Ésta es la alternativa al maíz que requiere la mitad de agua
Presentan un estudio para zonas de extensivo
Agramunt acogió ayer una jornada en la que se presentó la judía seca como alternativa al cultivo de maíz en zonas de cultivos extensivos del ámbito del canal Segarra-Garrigues. El director de Agricultura de Aigües del Segarra-Garrigues (ASG), Xavier Petit, explicó que “el cultivo de judía seca necesita un tercio del abono que requiere el maíz y la mitad de agua”, de modo que todo indica que puede ser una buena opción a tener en cuenta. Petit añadió que también hay cooperativas interesadas en adquirir el producto como la de Artesa de Segre y la del Vallès y apuntó que en la actualidad la mayoría de judías secas que se consumen proceden de otros países como Estados Unidos, México o Canadá. Durante la jornada se presentó el grupo operativo ImNovaBean, que lleva dos años estudiando la viabilidad, la sostenibilidad y el uso eficiente del agua en el cultivo de las judías secas en diferentes zonas de Catalunya, entre ellas dos fincas de dos hectáreas cada una en Agramunt y en Tudela de Segre. El ensayo se lleva a cabo con una veintena de variedades y en diferentes fechas de siembra así como en diferentes densidades. También se analiza la mecanización de la recolección e incluso está previsto modificar una recolectora de cereal para cosechar las judías y evitar que se rompan, ya que en una prueba con una recolectora de cereal se rompieron un 43% de éstas. El presidente de la comunidad de regantes del Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, reconoció que “la cebada no es viable ahora porque el precio se ha estancado” y los costes no paran de aumentar. Explicó que se han ido probando diferentes cultivos alternativos al maíz que “necesita mucha agua”, como el brócoli y la judía seca.