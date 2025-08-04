Una nueva incidencia en la RL3 afecta dos trenes entre Lleida y Cervera

Una incidencia de Renfe afectó ayer por la noche la circulación de dos trenes de la línea RL3 entre Lleida y Cervera. La compañía habilitó un transporte alternativo por carretera con dos autobuses. Por otra parte, la circulación ferroviaria en la R14 en el tramo entre Les Borges Blanques y Lleida fue restablecida ayer a las 7 horas, después de una incidencia en la catenaria el sábado que mantuvo cortado el servicio durante un total de 24 horas.

Durante la interrupción, Renfe también habilitó un transporte alternativo por carretera para minimizar las molestias, aunque en algunos casos resultó insuficiente para atender a todos los pasajeros que esperaban en las estaciones. Por su parte, técnicos de Adif trabajaban ayer para reparar la infraestructura afectada, lo que provocó que algunos trenes que circulaban por Puigverd de Lleida sufrieran demoras de hasta 15 minutos.

Este incidente se suma al preocupante panorama del transporte ferroviario en Catalunya durante el mes de julio. Según datos divulgados ayer por 3Cat, Renfe ha suprimido más de 700 trenes de Rodalies a lo largo del mes, principalmente por tareas de mantenimiento y averías, cifra que duplica con creces la registrada en otros meses de julio de años anteriores.