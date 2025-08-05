Estos son los cuatro nuevos radares que activará Tráfico en las carreteras de Lleida a raíz de los 10 muertos en julio

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LÉRIDA Creado: Actualizado:

Desde el 1 de enero al 31 de julio del 2025 un total de 19 personas han perdido la vida en accidentes mortales en la demarcación de Lleida, según el balance del Servei Català de Trànsit. Diez de ellas, más de la mitad, murieron en julio , que ha sido uno de los meses mes trágicos de los últimos años. La cifra supone un repunte de cinco víctimas con respecto al mismo periodo del año pasado (cuándo fueron 14) y convierte Lleida en la demarcación catalana que registra un aumento mayor.

El Servicio Catalán de Tráfico instaló el viernes un radar remolque al A-2 a la altura de Cervera (kilómetro 524,2) y esta semana hará lo mismo en esta misma carretera a la altura de Vilagrassa (501,5), a la C-12 en Balaguer (kilómetro 162,6) y en un cuarto punto todavía para decidir como medida extraordinaria para parar el gran aumento de la siniestralidad registrado el mes de juiol pasado, que se ha saldado con 10 muertos|muertes en las vías de Lleida.

Por otra parte, se incrementará la vigilancia por parte de los Mossos d'Esquadra con una intensificación y refuerzo de la presencia en puntos estratégicos de la red vial leridana.