SUCCESSOS
Juliol fatídic a Lleida amb deu morts a la carretera, quatre en incendis, dos a l’aigua i un al tren
Les tragèdies s’han anat succeint des de l’1 de juliol amb el foc mortal de Torrefeta. S’han disparat les víctimes de trànsit, amb el mateix nombre de víctimes que en el primer semestre
De fatídic o horrorós pot qualificar-se el mes de juliol a Lleida que, a falta de dos dies perquè s’acabi, registra un total de 17 morts en accidents de diferent índole. Es tracta d’una xifra que supera amb escreix la mitjana de sinistres mortals que es registren al mes. On s’ha produït més casos és a les carreteres, amb deu víctimes mortals entre el 3 i el 25 de juliol, les mateixes que hi va haver en el primer semestre de l’any a la demarcació.
De fet, Trànsit ha decidit posar en marxa diferents mesures, com més controls de velocitat, per evitar seguir amb aquesta tendència que no respon a un patró concret.
Quatre persones han mort en incendis, dos de les quals l’1 de juliol en el foc de vegetació que es va iniciar a Torrefeta i que va calcinar 5.700 hectàrees en tot just unes hores. Va ser el primer de sisena generació registrat a Ponent i va arribar a assolir una velocitat de 28 quilòmetres per hora. Hi van morir dos veïns d’Agramunt a Coscó, Oliola. Les dos altres víctimes són les dones que van morir dissabte al matí en un bordell de Bellpuig (vegeu el desglossament).
Val a recordar que al maig i el juny hi va haver dos víctimes per focs a Tàrrega i Lleida, respectivament. En el succés de Bellpuig també va perdre la vida un veí d’Arbeca, que es trobava al local i va ser atropellat per un tren quan fugia de les flames. Finalment, dos joves van morir a l’ofegar-se el dilluns de la setmana passada al riu Segre a Camarasa. La tragèdia hauria pogut ser encara pitjor, ja que dos nois més van poder ser rescatats.
Els Mossos investiguen la tragèdia de Bellpuig
Els Mossos d’Esquadra segueixen amb la investigació de l’incendi que dissabte es va cobrar la vida de dos dones al local de cites Club Estrellas de Bellpuig, va causar intoxicacions per fum a cinc dones i un home i va fer que un altre (C.A.M., d’Arbeca) morís envestit per un tren després d’abandonar corrents l’establiment. Ahir encara s’estaven practicant les autòpsies.
Els Mossos d’Esquadra van informar dissabte a la tarda que “les primeres gestions d’investigació relacionades amb l’incendi apuntarien a un fet accidental”.
Pel que sembla, es va produir un foc elèctric en un aparell d’aire condicionat. Es va descartar així un succés criminal, si bé, per la manera en què es van produir el foc i l’atropellament de manera successiva, en un primer moment no es va poder descartar.