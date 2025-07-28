SUCCESSOS
La tragèdia de Bellpuig, un accident laboral en ple debat sobre abolir la prostitució
Els Mossos investiguen les causes de l’incendi en un bordell que va segar dos vides i va causar 6 ferits
Els Mossos continuen investigant les causes de l’incendi que dissabte es va cobrar la vida de dos dones al local de cites Club Estrellas de Bellpuig, va causar intoxicacions per fum a cinc dones i un home i va fer que un altre (C.A.M., d’Arbeca) morís envestit per un tren després d’abandonar corrent l’establiment.
Comarques
Moren dos dones en un foc en un bordell i un home atropellat per un tren a Bellpuig
Albert Guerrero
Queda per determinar què feien aquestes nou persones al local en aquell moment. Les indagacions apunten que les dones treballaven allà, ja fos com a prostitutes, cambreres o atenent les tasques de neteja. I en qualsevol d’aquests casos, per estar executant tasques o per ser al seu centre de treball, es tractaria d’un accident laboral que Inspecció de Treball investigarà en paral·lel a la policia i el jutjat.
La tragèdia de Bellpuig ha posat sobre la taula, d’altra banda, la pràctica a Lleida d’una activitat alegal l’eventual abolició de la qual ha passat a formar part del debat social i del polític, i la realitat d’un mercat laboral i unes pràctiques comercials l’existència de les quals s’ha revelat històricament com una veritat incòmoda.
La magnitud d’aquest sector, en el qual conviuen la pràctica voluntària i la coacció del tràfic, sempre ha estat un misteri, malgrat que treballs com el Macroestudi sobre tràfic, explotació sexual i prostitució de dones: una aproximació quantitativa que va difondre fa uns mesos el ministeri d’Igualtat aporten dades com l’existència d’una taxa de 127,54 dones de cada 10.000 amb anuncis de prostitució a internet a la demarcació, la qual cosa dona una xifra d’alguna cosa més de 2.800. És poc més de la meitat dels anuncis que figuren en algun dels principals portals.
“Es treballa amb la hipòtesi que la causa del foc va ser accidental”
L’alcalde de Bellpuig, Jordi Estiarte, va explicar ahir que es desconeix oficialment la identitat de les víctimes i, pel que fa a les causes de l’incendi, va destacar que “a l’espera de les diligències d’investigació, els Mossos d’Esquadra treballen amb la hipòtesi que va ser accidental”. Es preveia que les sis persones que van resultar intoxicades pel fum rebessin l’alta ahir. Va comentar que té previst visitar-les i reunir-se també amb la responsable del prostíbul. Els veïns de Bellpuig continuaven ahir commoguts.
L’establiment va patir un atac incendiari fa onze anys
El Club Estrellas de Bellpuig va ser objecte d’un atac incendiari fa onze anys, a mitjans de juny del 2014, quan un client va ruixar la porta amb gasolina i li va calar foc hores després d’haver protagonitzat un aldarull al local.
Les flames no van arribar a propagar-se a l’interior de l’immoble, encara que les cinc persones que hi dormien van haver de ser desallotjades pels Bombers. Una va patir una intoxicació de caràcter lleu per haver respirat fum.
Els Mossos d’Esquadra van localitzar l’autor de l’atac incendiari gràcies al testimoni d’un treballador d’una estació de servei propera que va explicar com unes hores abans que tingués lloc l’incident un home havia comprat una botella de gasolina. Fonts municipals van destacar que no hi ha hagut conflictivitat entorn del local en els últims anys.