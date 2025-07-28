Moren dos dones en un foc en un bordell i un home atropellat per un tren a Bellpuig
Els fets es van succeir entre les 9.30 i les 9.50 hores de dissabte a la mateixa zona i els Mossos sospiten que estan vinculats. Hi va haver sis ferits en l’incendi, que s’hauria originat de manera accidental
Dos dones i un home van morir i sis persones més van resultar ferides dissabte al matí a Bellpuig en un incendi en un bordell i un atropellament a les vies del tren, en dos successos que es van produir de forma successiva a escassa distància un de l’altre. En el foc van perdre la vida dos dones que, pel que sembla, exercien la prostitució, i en l’atropellament, l’home. Els Mossos d’Esquadra, que es van fer fet càrrec de la investigació, van informar ahir a la tarda que “les primeres gestions d’investigació relacionades amb l’incendi apuntarien a un fet accidental. La investigació continua oberta”. Pel que sembla, es va produir un foc elèctric en un aparell d’aire condicionat i un home que era a l’interior va sortir molt de pressa essent atropellat poc després per un tren, segons ha pogut saber aquest diari.
El 112 va rebre a les 9.30 hores l’avís d’un foc a l’interior de l’Estrellas Club, situat a l’avinguda Lleida (la travessia urbana de l’N-II) i just davant l’estació de tren. Ràpidament, es va activar un dispositiu d’extinció amb una vintena d’efectius dels Bombers repartits en 11 dotacions (set camions d’aigua, autoescala i tres vehicles de coordinació i comandament), diverses patrulles dels Mossos i quatre ambulàncies i dos helicòpters del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
A l’arribada dels efectius, el foc estava totalment desenvolupat al local, situat a la planta baixa d’un immoble. Hi havia diverses persones, homes i dones, ferits que havien pogut sortir a l’exterior, però dos dones havien quedat atrapades dins. Una vegada localitzades, van ser evacuades a l’exterior però els sanitaris no van poder fer res per salvar-los-hi la vida. Els sis ferits, homes i dones, van ser atesos in situ.
Tots van ser evacuats, tres al CUAP de Mollerussa i els altres a l’hospital Arnau de Vilanova, amb pronòstic caràcter lleu, segons Bomberos. Minuts després, al voltant de les 9.50 h, es va rebre l’avís d’un atropellament a la via del tren, a escassos 100 metres del bordell. L’home va quedar malferit i va acabar morint al lloc.
L’Àrea d’Investigació Criminal (AIC) dels Mossos de Ponent es va fer càrrec de la investigació d’aquest doble succés, ocorregut a la mateixa zona i la mateixa hora, cosa que va fer pensar que tenien relació. Una de les primeres tasques va ser la identificació de les víctimes. Posteriorment es van entrevistar amb testimonis, entre els quals els ferits. Un dels veïns va explicar que havia escoltat una espècie d’explosió. Al lloc també van acudir agents de la Policia Científica que van fer fotografies de les víctimes i, posteriorment, van fer una inspecció ocular de l’establiment amb els comandaments dels Bombers.
Condol del president Illa
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va escriure a X: “He parlat amb l’alcalde de Bellpuig, Jordi Estiarte, per conèixer les últimes notícies sobre l’incendi en un edifici del municipi. El meu sentit condol als familiars i veïns de les dos persones que han perdut la vida. Desitjo una ràpida recuperació a les persones ferides.” Illa està de viatge oficial a la Xina. Estiarte es trobava de viatge però es va reincorporar ahir.
Tot just uns 50 metres separen el club nocturn i la via ferroviària
El local on es va produir el foc mortal i l’estació de tren estan situats un davant de l’altre, només separats per l’avinguda Lleida. Es troben a uns 50 metres de distància. Tanmateix, l’entrada al local és per l’avinguda Catalunya (la porta d’emergència és a l’avinguda Lleida). La coincidència dels dos successos va fer pensar als investigadors que podrien estar relacionats. De fet, la víctima de l’atropellament tenia restes que podien ser compatibles amb l’incendi. Pel que sembla, els Mossos ho van poder corroborar hores després gràcies a diversos testimonis.
Els dos incidents van obligar a tallar l’avinguda, que és la travessia urbana de l’N-II, fins passades les 15.30 hores. Durant unes cinc hores, els Mossos d’Esquadra, els Bombers i el SEM van desplegar un ampli dispositiu. Només es permetia l’accés a la zona als veïns que resideixen als pisos que hi ha a sobre del club, als que viuen en cases pròximes i als mitjans de comunicació. També van tancar el bar que hi ha al costat del club nocturn. Els efectius dels Bombers van ventilar l’immoble. El trànsit va ser desviat pel nucli urbà d’aquesta localitat de l’Urgell.