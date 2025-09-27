Comencen les obres del primer habitatge cooperatiu per a gent gran en sòl públic de Catalunya
El projecte Can 70, el primer habitatge cooperatiu per a persones grans de Barcelona i pioner a Catalunya en sòl públic, ha iniciat aquest divendres les obres al barri de Sarrià. Està previst que finalitzin a mitjan 2027. El complex, situat als números 375-381 de la Via Augusta, comptarà amb 39 pisos repartits en dos edificis i amb espais comunitaris pensats per fomentar la convivència i obrir-se al barri. L’Ajuntament va cedir els terrenys a la cooperativa Sostre Cívic el 2021 en dret de superfície per un període de 99 anys.
En l’acte d’inici d’obres, el quart tinent d’alcaldia, Jordi Valls, va remarcar que aquest tipus d’iniciatives “constaten” que la política d’habitatge no la poden fer únicament les institucions públiques. També va subratllar el doble valor del projecte: donar resposta a la manca d’habitatge i alhora combatre la “soledat no desitjada” de les persones grans, tot generant comunitat i vincles socials.
El disseny inclou 10 habitatges convencionals i 29 unitats agregades, que combinaran espais privats amb cuines compartides. A més, el semisoterrani connectarà els dos blocs i acollirà els espais comunitaris, concebuts per ser un punt de trobada obert al veïnat. Segons l’Ajuntament, Can 70 és un projecte cridat a convertir-se en un símbol d’envelliment digne i comunitari, i a redefinir el model de cures a Catalunya.
Impulsat des del 2015 per un grup de sòcies de Sostre Cívic d’entre 55 i 70 anys, Can 70 ha estat fruit d’anys de reflexió col·lectiva sobre la convivència i la sostenibilitat. La cooperativa, amb més de 2.100 integrants, és actualment la més gran del país en cessió d’ús i gestiona 25 projectes arreu de Catalunya, entre els quals hi ha també habitatges a municipis com Lleida, Manresa, Terrassa i Sant Cugat del Vallès.