El aeropuerto de Alguaire reserva casi cien hectáreas para acoger actividad industrial

El aeropuerto de Alguaire reservará cerca de cien hectáreas para incorporar nuevas actividades industriales. Estarán distribuidas en tres sectores dentro del recinto aeroportuario, en los que se podrá construir cerca de 30 hectáreas de edificios y superficies pavimentadas. Así lo prevé el nuevo plan especial urbanístico que promueve la empresa pública Aeroports de Catalunya, titular de esta infraestructura. El director del aeropuerto, Xavier Gómez, explicó que el suelo edificable actual está prácticamente agotado y que esta nueva planificación deberá dar cabida a nuevos proyectos cuya puesta en marcha está prevista en los próximos meses.

El cambio en la planificación urbanística del aeropuerto, en los primeros pasos de su tramitación ambiental ante la Generalitat, propone un primer sector de 234.917 metros cuadrados de “plataformas para actividad industrial”: un área para superficies pavimentadas para usos como estacionamiento y reparaciones de aviones donde no se construirán nuevas edificaciones. Otro sector será para “espacios industriales y tecnológicos”, con una extensión de 287.770 metros cuadrados destinada a nuevos hangares y edificios. El tercero, de 441.925 metros cuadrados, se reserva para pruebas y experimentación del sector aeroespacial.

Estos tres sectores suman 964.613 metros cuadrados con porcentajes de edificabilidad muy dispares entre sí: es del 20% en el primero, ubicado entre la terminal y la pista. Llega al 70% en el segundo, en el área donde se han instalado ya los primeros hangares y edificios para empresas. En esta zona se encuentra también la nueva residencia para estudiantes de la academia de pilotos lituana BAA Training. En el tercero, un amplio espacio al sureste de la terminal, se limita a solo un 10%. Allí funciona ya una pequeña área para pruebas de combustión para cohetes. En total suponen 292.615 metros cuadrados donde será posible construir. Frente a este proyecto, la planificación urbanística en vigor solo permite ya dos hangares, uno de los cuales está en proceso de construcción.

“No cambiamos los usos actuales del aeropuerto”, puntualizó el director, que recordó que Aeroports está elaborando un nuevo plan director urbanístico para esta infraestructura. Deberá potenciar la actividad industrial y de formación, que se han convertido en los ejes de la actividad del aeropuerto leridano en los últimos años.

Obras para un nuevo hangar y bancos de pruebas de combustibles

Aeroports de Catalunya ha sacado a concurso obras para uno de los dos últimos hangares que pueden construirse en el suelo edificable actual del recinto aeroportuario de Alguaire. Se trata de los trabajos para construir los cimientos y la urbanización del área donde está previsto instalar una estructura metálica que se destinará a mantenimiento y reparaciones de aviones. El presupuesto de esta actuación supera el medio millón de euros.

Esta licitación llega semanas después de que la empresa pública de la Generalitat sacase a concurso obras para habilitar en el aeropuerto de Alguaire tres bancos de pruebas para combustibles de aviación. Diferentes empresas, universidades e instituciones investigarán en ellos alternativas renovables al queroseno que emplean desde hace décadas los aviones. Estas obras están actualmente pendientes de adjudicación y deberán estar listas este mismo año.