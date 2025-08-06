El centro de día de La Seu estrena instalaciones para sus treinta usuarios

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

La Fundació Sant Hospital (FSH) de La Seu acaba de estrenar la reforma integral del centro de día. La actuación ha supuesto una inversión de 94.800 euros y ha consistido en la renovación de todo el espacio, con mobiliario nuevo que sigue la misma línea que el instalado en la unidad sociosanitaria y la residencia, que también han sido reformados. El espacio tiene capacidad para 30 usuarios. Los tres meses y medio que ha durado la mejora fueron trasladados a las instalaciones del antiguo CAP. Fuentes de la FSH agradecieron el apoyo económico del Govern, que ha financiado el 70% de la reforma (67.487 euros). El 30% restante (27.313 euros) ha sido fondos propios.