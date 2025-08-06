SANIDAD
El centro de día de La Seu estrena instalaciones para sus treinta usuarios
La Fundació Sant Hospital (FSH) de La Seu acaba de estrenar la reforma integral del centro de día. La actuación ha supuesto una inversión de 94.800 euros y ha consistido en la renovación de todo el espacio, con mobiliario nuevo que sigue la misma línea que el instalado en la unidad sociosanitaria y la residencia, que también han sido reformados. El espacio tiene capacidad para 30 usuarios. Los tres meses y medio que ha durado la mejora fueron trasladados a las instalaciones del antiguo CAP. Fuentes de la FSH agradecieron el apoyo económico del Govern, que ha financiado el 70% de la reforma (67.487 euros). El 30% restante (27.313 euros) ha sido fondos propios.