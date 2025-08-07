Abierta la nueva sala ecuménica para ceremonias fúnebres

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Juneda ha inaugurado la sala ecuménica. La Sala dels Adéus fue presentada al pueblo a finales del pasado mes en una jornada abierta a todos los vecinos aunque antes se celebró un funeral, “ya que una familia solicitó el equipamiento y estaba listo”, indicó el alcalde, Antoni Villas.

Las obras comenzaron en verano del pasado año para que estuvieran listas en el actual ejercicio. La sala servirá para despedir a los difuntos al lado del cementerio y ha supuesto una inversión que ronda los 400.000 euros. Podrá acoger tanto funerales laicos como otros no católicos.

El consistorio dio luz verde a este equipamiento a finales de 2023 para atender a la creciente demanda de ceremonias civiles por parte de familias que quieren personalizar el último adiós a sus allegados. El municipio dispone ya de un equipamiento para acoger velatorios. Para sufragar la sala, el ayuntamiento ha contado con una ayuda de la Diputación de 102.000 euros. Según Villas, esta nueva sala diáfana podrá ser transformada en un tanatorio en caso de que el actual servicio privado, que es el que opera en el municipio, tenga que cerrar.