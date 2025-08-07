Calles “patas arriba” para eliminar uralita en un pueblo de Lleida

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

La renovación de la red de agua de boca tiene desde hace meses las calles de Castelldans “patas arriba”. El primer objetivo es sustituir todas las conducciones de fibrocemento que suministran a las viviendas, ya que este componente debe eliminarse actualmente por ley, tanto de la Generalitat como del Gobierno, y tiene que estar retirado en 2030 al ser altamente tóxico y contaminante. Se sustituirá por polietileno, explicó el alcalde, Conrad Llovera. En la actualidad, se interviene en las calles Sant Isidre y la avenida Francesc Macià, las vías más largas de la población, con una inversión de 305.000 euros subvencionadas en un 95% por la Agència Catalana de l’Aigua (ACA), pero el proyecto contempla la renovación de las conducciones en una docena de vías públicas.

El proceso comenzó en enero e incluye además la repavimentación de las calles implicadas con la mejora de aceras. La reforma ha permitido duplicar el diámetro de las tuberías lo que permitirá unificar la presión en todas las viviendas, algo que no sucedía antes de la intervención. “De este modo tendremos el 90% de las instalaciones modernizadas y cumpliendo todas las normativas de la conselleria de Salud”, remarcó Llovera. Para abordar la reforma, el consistorio elaboró un plan director de agua potable. Además de renovar toda la red de suministro, también se instalan contadores en las entradas y salidas de la captación de agua para controlar las pérdidas y posibles reventones y se construirá un depósito de 600 metros cúbicos. Asimismo, se sustituirán los contadores actuales por digitales en las viviendas para facilitar un registro del consumo y favorecer el ahorro. La próxima calle en la que se intervendrá es la avenida de Les Garrigues, con un coste de más de 55.000 euros. La inversión en la mejora de la red de abastecimiento de agua de boca supera el medio millón de euros que sufragan el ACA, la Diputación y el ayuntamiento con fondos propios, para lo que ha sido preciso solicitar un crédito. Llovera pidió comprensión a los vecinos por los problemas de tráfico que está generando la intervención.