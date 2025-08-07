Corbins instala cámaras en las piscinas y el pabellón para frenar los actos vandálicos

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Corbins ha decidido instalar cámaras para vigilar las piscinas y el pabellón polideportivo después de que se produjeran desperfectos por vandalismo en las dos instalaciones municipales cuando se encontraban cerradas al público.

El consistorio anunció ayer en su perfil de X (antiguo Twitter) que “hemos instalado dos cámaras en las piscinas y en el pabellón, ya que, desgraciadamente, algunas personas han entrado cuando estaban cerrados al público para destrozar los equipamientos”. Según indica, los autores de los desperfectos tiraron elementos del mobiliario dentro de la piscina, rompieron sillas y gradas y tiraron la basura por el suelo. “Seguimos trabajando para mejorar la seguridad de Corbins”, señaló el consistorio. “A raíz de los actos incívicos, no desfalleceremos a poner todas las fuerzas para disuadir o bien pillar a aquellas personas que no respeten el entorno y los equipamientos del pueblo”, añadió en su perfil de la red social.

Según la opinión del ayuntamiento de la localidad del Segrià, la conducta de los autores de las gamberradas supone, “todo junto, una falta absoluta de respeto y de civismo”. “En Corbins somos gente cívica y respetuosa”, señala. Y “por eso, los actos de unos cuantos no tienen que ensuciar lo que somos”, añade el ayuntamiento en su mensaje.