El Consell d’Infants i Adolescents plantea 65 propuestas de mejora para Bellpuig

El Consell d'Infants i Adolescents de Bellpuig ha hecho 65 propuestas para mejorar el municipio. El alcalde, Jordi Estiarte, recordó que este nuevo organismo de participación no existía, nació a finales del 2024 y quiso agradecer la implicación de los jóvenes, que “han entendido que es una herramienta útil para poder expresarse, empoderarse y ser parte activa del cambio”. Hay propuestas sobre equipamientos, espacios públicos, parques y zonas verdes, movilidad, civismo, sostenibilidad, alumbrado, fiestas y actividades lúdicas. Desde el ayuntamiento se comprometen a estudiarlas y adoptar acciones para atender las necesidades de los jóvenes.

Ayer, en la rueda de prensa posterior al pleno del 4 de agosto, también se informó de la aprobación definitiva de la cesión de las cubiertas municipales a la comunidad energética local ECOBS-Energies Compartides de Bellpuig i Seana. Está previsto que la instalación de paneles solares en el Teatre Armengol, la Escola Municipal de Música, la nave de la brigada y la escuela bressol comiencen en septiembre. También se aprobó una modificación de crédito para destinar 45.000 euros a arreglar de forma urgente la cubierta del restaurante del campo de tiro, que está muy degradada.