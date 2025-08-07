Endesa reordena sus líneas de media tensión en Balaguer

El monasterio de Santa Maria de les Franqueses se ubica en la zona sudoeste del término de Balaguer. - ENDESA

Endesa ha iniciado las obras para reordenar y rediseñar la red eléctrica en torno al monasterio de Santa Maria de les Franqueses de Balaguer, declarado Bien Cultural de Interés Nacional en 1984.

Las obras, con una inversión de 300.000 euros y que está previsto que se alarguen hasta diciembre, consisten en desplazar cuatro líneas eléctricas aéreas de media tensión a 25 kilovoltios que se encuentran en el entorno del antiguo convento, según informó la compañía.

Así, se extenderán mediante una canalización subterránea dos nuevos circuitos de 2,4 kilómetros de longitud y cinco nuevos soportes metálicos que sustituirán a las torres actuales.

Igualmente, se aprovechará la intervención paisajística para instalar cableado de última tecnología, con una sección más grande que la que había hasta ahora, para poder transportar más energía.

La actuación permitirá no solo esponjar las infraestructuras existentes en la zona sino también “dar respuesta a picos de consumo, tanto en verano como en invierno, atender al crecimiento de la población o satisfacer nuevos suministros futuros”.