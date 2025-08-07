Inician las obras del ascensor para mejorar el acceso al ayuntamiento

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Maials ha comenzado las obras para instalar un ascensor y suprimir las barreras arquitectónicas, así como mejorar el acceso a la Casa de la Vila. Dará acceso a las tres plantas del edificio.

En el primer piso se encuentran los servicios sociales, uno de los departamentos más frecuentados, y también la sala de plenos. En el segundo piso está ubicado el archivo municipal y el consistorio está estudiando qué uso dar a la tercera planta, según explicó el alcalde, David Masot.

El alcalde remarcó que la intención del consistorio es ir eliminando barreras arquitectónicas en los accesos de todos los edificios públicos. La intervención supondrá un coste de casi 84.000 euros y se prevé que esté listo este año. Puntualizó que uno de los objetivos del consistorio es que las personas mayores no encuentren trabas físicas a la hora de acceder a los servicios municipales.

Por otra parte, el ayuntamiento ha aprobado inicialmente el proyecto de consolidación de un tramo de la muralla del conjunto histórico de la Vilaclosa que supondrá una inversión de más de 138.000 euros. Masot indicó que confía en que las obras se puedan ejecutar el próximo año, una vez queden garantizadas las subvenciones de la Diputación para la protección del patrimonio.