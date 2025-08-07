Menos contaminación lumínica

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de La Granja d’Escarp está ejecutando el proyecto de modernización del alumbrado público con la sustitución de más de 200 bombillas de vapor de sodio de alta presión por otras de led de bajo consumo energético y alta eficiencia.

Uno de los principales objetivos es la supresión de la contaminación lumínica del cielo nocturno, así como el ahorro energético estimado entre un 60 y un 70% respecto a las actuales. También mejorará la visibilidad, lo que repercutirá en una mayor seguridad viaria.

La actuación ha comportado la implementación de un sistema de telegestión y regularización electrónica que permite una gestión más eficiente e inteligente del alumbrado público. Además, supondrá una reducción significativa en la potencia consumida con la antigua instalación.

Esta actuación da continuidad a una primera fase que se llevó a cabo en 2023, en la que se instalaron un total de 21 farolas con luces led en la Avinguda Lleida, la vía principal de la población, con una inversión de más de 43.300 euros.

Esta mejora, al igual que la que se ha llevado a cabo en la actualidad, forma parte del programa integral DUS5000 financiado al cien por cien con fondos europeos Next Generation de la Unión Europea destinados a la mejora de la eficiencia energética y la transición ecológica de los municipios. Ha supuesto una inversión de más de 86.000 euros, íntegramente subvencionados.

El alcalde, Manel Solé, explicó que ha sido una obra que ha generado mucho interés con más de una docena de ofertas recibidas y que, finalmente, se ha adjudicado a la empresa leridana Muntatges Lleida. Solé indicó que hace unas semanas el consistorio registró una solicitud para poder avanzar el 80% de coste de esta inversión para financiar las obras antes de que se cobre la totalidad de la ayuda, una vez que se justifique la sustitución del alumbrado. El alcalde también incidió en que la mejora en la calidad de visión del cielo nocturno será un aliciente de cara a los turistas que acuden a la población, principalmente atraída por la confluencia del Segre y el Cinca, al ser un área muy frecuentada por aficionados a la pesca, tanto nacionales como internacionales.Con esta transformación, el ayuntamiento se reafirma en su compromiso con la sostenibilidad, la eficiencia energética y la lucha contra el cambio climático, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible de la Unión Europea, a la que se prevé sumar otras actuaciones, remarcó Solé.