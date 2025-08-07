Nueva antena 5G para solucionar los problemas de cobertura móvil en Torrefarrera

Torrefarrera ha permitido la instalación de una nueva antena 5G en la cubierta de su propio edificio municipal para dar solución a los graves problemas de cobertura que sufría parte del núcleo urbano, especialmente en la zona norte de la localidad. La medida beneficiará a numerosos vecinos y empresas que hasta ahora padecían deficiencias tanto en el servicio de llamadas como en el de datos móviles. La instalación, impulsada por la operadora Movistar y gestionada por la empresa American Towe España S.L, ha sido posible gracias a la cesión de un espacio en el edificio del ayuntamiento. El acuerdo prevé el uso de 3 metros de largo por 1,85 de ancho en la planta bajocubierta, así como una superficie de 2,5 por 2,5 metros en la azotea para la antena y sus plataformas de acceso.

Esta iniciativa responde a la voluntad del consistorio de garantizar una conectividad adecuada en todo el casco urbano, después de años de quejas por parte de la ciudadanía y el tejido empresarial del municipio. A pesar de las gestiones llevadas a cabo con distintas operadoras, ninguna mostró disposición para actuar hasta que Movistar ofreció instalar la nueva antena. No obstante, la compañía se encontraba con la negativa de propietarios privados a ubicar el equipamiento en sus inmuebles, lo que motivó la intervención directa del ayuntamiento.

El alcalde de Torrefarrera, Jordi Latorre, valoró positivamente la actuación, y lanzó un mensaje al resto de operadoras. “Esperamos que esta iniciativa municipal permita dar conexión 5G a todo el núcleo urbano. Lamentablemente, solo beneficiará a los clientes de Movistar y sus empresas asociadas”.

Por ello, solicitó al resto de operadoras que hagan el mismo esfuerzo para ofrecer un servicio de calidad a sus usuarios, que los están pagando”. El contrato de concesión firmado con American Tower establece un canon anual de 2.160 euros. La duración inicial de la concesión es de 10 años, prorrogable automáticamente por períodos de cinco años hasta un máximo de 25.

Gracias a esta actuación, muchos de los vecinos de Torrefarrera, clientes de la compañía Movistar y de otras que utilizan sus infraestructuras podrán disfrutar de cobertura móvil óptima en todo el núcleo urbano, incluido el Parc Empresarial.