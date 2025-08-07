Un decreto dota con 31,3 millones más a los ayuntamientos de Lleida

Los ayuntamientos de la demarcación de Lleida dispondrán este año de 31,33 millones de euros más que en los últimos ejercicios para financiar su funcionamiento tras la entrada en vigor de las nuevas normas que rigen las llamadas entregas a cuenta de la financiación estatal, recogidas en el Real Decreto 6/25, que fue convalidado por el Congreso de los Diputados en el último pleno del mes de junio.

Esos fondos se dividen en dos bloques: 15.089.017 euros que serán directamente ingresados por los ayuntamientos y otros 16.249.462 que les llegarán tras su paso por la diputación de Lleida, aunque una parte de este último bloque puede ser dedicada a gastos de funcionamiento y de tramitación de los diferentes programas de ayudas que promueve la institución provincial.

Las entregas se liquidan entre el ministerio de Hacienda y las entidades locales dos años después, en unos casos con incrementos para las segundas y en otras con la obligación de efectuar devoluciones.

La revisión de estas aportaciones, que estaba pendiente desde que el Gobierno decidió prorrogar los Presupuestos Generales del Estado del año pasado, supone un incremento del 12% para los consistorios leridanos en relación con la que recibieron el año pasado, una tasa que se eleva ligeramente, hasta el 12,6%, en el caso de la Diputación.

No obstante, no se trata de una revisión lineal, sino que presenta una horquilla de más de treinta puntos que es la que va de la mejora de Alfés, que alcanza el 31% con un incremento de 18.234 euros, a los ligeros retrocesos de Bassella, que se deja un 0,9% y percibirá 436 euros menos, y de Cabó, que sufre una merma del 1,2% cuantificada en casi 268 euros.

En volumen de ingresos, los mayores crecimientos se dan en Lleida, que se lleva la sexta parte de la mejora con 5,41 millones, y en Tàrrega (657.641), Balaguer (593.068), Mollerussa (559.906) y La Seu (526.732).

Una medida que modificó la relación habitual entre los grupos

� La votación del real decreto que recoge la mejora de las entregas a cuenta a las entidades locales, y también a las comunidades autónomas, modificó las relaciones de apoyo y oposición que habitualmente se dan en el Congreso de los Diputados. En este caso, el PP se sumó a la mayoría de la investidura del Gobierno PSOE-Sumar mientras que Junts y Vox se quedaban solos votando en contra de la medida. La posición de los juntaires llama la atención visto el elevado número de consistorios que gobiernan en Lleida, ya sea en solitario o en coalición con otros grupos políticos. El decreto regula los adelantos del dinero procedente de la recaudación del IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales que corresponde, respectivamente, a cada uno de esos escalones de la administración.