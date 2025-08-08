Cortan el agua potable 7 horas hoy en todo Les Borges para reparar un reventón en la red

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Les Borges Blanques cerrará hoy durante siete horas el suministro de agua potable en todo el municipio, entre las 9.00 y las 16.00. Es el tiempo que se estima necesario para reparar un reventón en la tubería principal que abastece a la capital de Les Garrigues. La concesionaria del servicio, Agbar, lo detectó ayer por la mañana en el transcurso de unas obras en la calle Raval del Carme. Lo que parecía una reparación rutinaria reveló la necesidad de una actuación de mayor magnitud de lo previsto.

“En un principio parecía una actuación sencilla que precisaba cortar el agua en tres o cuatro calles pero, finalmente, no ha sido así y responsables de Agbar incidieron en que había que ampliar el sector de afectación a todo la población durante siete horas”, explicó el alcalde, Josep Ramon Farran. El ayuntamiento informó a los vecinos del corte mediante un bando municipal para que pudieran hacer provisión de agua y cerrar los grifos para evitar la entrada de aire en las conducciones. Farran apuntó que la mayoría de las casas tienen depósitos, por lo que no se prevén problemas de desabastecimiento.

El alcalde explicó que la renovación de la red de agua potable y de alcantarillado es uno de los principales objetivos del mandato, ya que a la entrada en el gobierno municipal (que comparten Borges per la República y ERC) se “arrastraba una desinversión de más de 3 millones de euros, que es lo que costaba poner las conducciones a punto”. A partir de 2023 se han ido ejecutando mejoras periódicas, ya que “siempre ha habido quejas de vecinos porque había fugas de agua y humedades en algunas casas”, dijo. En este periodo se ha renovado la red de agua en las calles Sant Josep, Sant Pere, Olivo y Pere Mies, con una inversión de más de 200.000 euros y se ha ejecutado la primera fase del nuevo depósito para triplicar su capacidad, una actuación que ha costado más de un millón. También se han hecho actuaciones en las piscinas municipales para evitar filtraciones y pérdidas de caudales, lo que ha comportado un gasto de otros más de 200.000 euros.

El ayuntamiento aconseja a los usuarios que una vez restablecido el servicio se deje correr el agua unos minutos antes de consumirla y evitar turbidez.