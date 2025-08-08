Los vecinos impulsan una biblioteca y un espacio cultural

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

Los vecinos de Castellnou d’Oluges, un núcleo agregado del municipio de Cervera con tan solo 20 habitantes, han transformado una estancia del local social para convertirla en biblioteca y un espacio de ocio. Según explica Pilar Ros, miembro de la Associació de Veïns, la iniciativa surgió cuando reformó su actual vivienda y quiso dar una segunda vida a los muebles y los libros que querían retirar. “La idea empezó así, fuimos arreglando el espacio y lo pintamos”, explica. Otros vecinos también aportaron mobiliario de segunda mano que se ha restaurado.

Lo definen como un pequeño espacio multicultural y el principal objetivo es que “sea un lugar de socialización, sobre todo para la gente mayor”. Lo inauguraron el pasado 19 de julio y por el momento, tienen previsto abrir una vez por semana. Si hay más demanda, abrirán más días. También quieren organizar actividades para dar más vida a este espacio.

Maria Teresa Pla, originaria de Castellnou d’Oluges, reconoce estar “muy ilusionada” con la reapertura de este espacio, ya que recuerda que aquí es donde sus abuelos jugaban a cartas durante toda la tarde. “Antes hacíamos vida en la calle, jugando por el pueblo y no había ordenadores como ahora”. En la parte superior del edificio se encuentra el local social que antiguamente había funcionado como el café del pueblo y donde se celebraban las fiestas populares.

El alcalde, Jan Pomés, celebra la iniciativa de los vecinos y considera que “es muy positivo” tener un espacio donde se puedan reagrupar “y romper estas dinámicas de soledad que se producen en los pueblos”. Desde la Paeria están trabajando para poder dotar de internet el edificio municipal a petición de los vecinos.

La semana que viene, Castellnou d’Oluges celebra su fiesta mayor los días 15, 16 y 17 de agosto con un encuentro de coches clásicos, baile, una bicicletada popular y una carrera, entre otras actividades.