Ningún candidato opta a dirigir el Conservatorio de Cervera

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

La plaza de dirección de la Escola de Música i el Conservatori de Cervera ha quedado desierta. Ningún candidato se ha presentado a la convocatoria que abrió la Paeria y que concluyó el 30 de julio. Estefania Balcells, al frente del centro en los últimos 23 años, dejó el cargo el pasado 30 de junio. El ayuntamiento ha nombrado director de forma provisional a Santi Riu, que hasta ahora había ocupado el puesto de jefe de estudios. Según el alcalde, Jan Pomés, con esta dirección temporal del Conservatori se garantizará el funcionamiento del centro educativo y el inicio de las clases con normalidad en septiembre.

En los próximos seis meses, el consistorio tiene previsto abrir una nueva convocatoria. Si en este segundo proceso de selección no se presenta ningún candidato, desde la Paeria estudiará cómo proceder, pero según Pomés, no se plantean este escenario y confían en que haya algún candidato.

Cabe recordar que la situación del Conservatori en los últimos meses ha sido compleja y su gestión ha sido objeto de polémica. El pasado mes de marzo, la Paeria decidió disolver el Patronat de l’Escola de Música i el Conservatori de Cervera. Según Pomés, el consoistorio está trabajando para que en un futuro el ayuntamiento asuma directamente su administración, una decisión que, según el primer edil, se tomó para “agilizar” su gestión.

Por otra parte, la Fiscalia investiga una denuncia sobre una presunta malversación y otras irregularidades en el Conservatori de Cervera. La interpuso el pasado mes de septiembre la funcionaria que ejerce tareas administrativas en el centro. En ella apuntó a supuestas infracciones como el fraccionamiento de facturas, contrataciones indebidas, acoso laboral e irregularidades en nóminas, entre otras. Desde la anterior dirección del Conservatorio consideran que las denuncias que cuestionaban el funcionamiento de la innstitución y su gestión no tienen fundamento.

Unos meses antes, ante esta situación, la Associació d’Amics de la Música de Cervera decidió cancelar la Càtedra Emili Pujol tras 43 ediciones.

La oposición pide explicaciones por el comunicado de la Paeria

En el último pleno los grupos de la oposición, ERC y Solucions i Futur, cargaron contra el equipo de gobierno formado por PSC y Junts por el comunicado que la Paeria emitió el 22 de mayo tras la muerte del secretario municipal. El texto lamentaba su fallecimiento, pero cuestionaba su actuación ante la investigación de Fiscalía por presunta malversación en el Conservatorio.

Desde el equipo de gobierno decidieron retirarlo “por respeto a la familia” y pidieron a la oposición no utilizarlo “para hacer política”. Fue uno de los momentos mas tensos y lleno de reproches. El concejal Xavier Gras, de Junts, abandonó el pleno “por respeto” al secretario. Tras su muerte, hace cuatro meses, no se había convocado el pleno por falta de “capacidad técnica”, según Pomés.