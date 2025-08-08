Una 'rave' reúne a un centenar de personas en un espacio natural protegido de Ivars de Noguera

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra intervinieron el pasado fin de semana una 'rave' ilegal en el término municipal de Ivars de Noguera. La policía catalana recibió los primeros avisos el viernes por la noche, cuando testigos alertaban de una gran concentración de vehículos, furgonetas y autocaravanas en una pista forestal.

Cuando los agentes de seguridad ciudadana de la comisaría de Balaguer llegaron al lugar, por el camino de Boix, encontraron a pie del embalse unos 40 vehículos y en torno a un centenar de personas que estaban celebrando una fiesta ilegal. Se trata del espacio natural protegido Vessants de la Noguera Ribagorçana. A partir de este momento, y hasta el domingo cuando se acabaron de marchar todos los participantes de la fiesta, los mossos montaron un control de salida, y evitaron la llegada de nuevos vehículos.

En el transcurso del servicio pudieron identificar a dos personas que llevaban al vehículo equipos de sonido como presuntos organizadores o responsables de la fiesta. Agentes de la Policía Administrativa de Mossos levantaron dos actos a estas personas, para iniciar el procedimiento sancionador, que serán elevadas al Servicio Territorial del Juego y de Espectáculos en Lleida.

Paralelamente agentes de la Unidad Regional de Medio Ambiente levantaron 21 actas a vehículos estacionados en medio de zona forestal, fuera de los caminos o zonas habilitadas, por incumplimiento de la ley que regula el acceso motorizado al medio natural.