Una avería impide circular en Lleida a 17 trenes de Manresa, la costa y La Pobla

Una avería impidió que 17 trenes de las líneas de la costa, Manresa y La Pobla circulasen ayer por Lleida. Ocurrió cuando una pieza se desprendió de un convoy, dañó la catenaria e impidió entrar o salir de la estación a otros 16 trenes de cercanías y media distancia, así como de mercancías. Cientos de viajeros hicieron trasbordos por carretera.

Un accidente impidió ayer entrar o salir de la estación de Lleida a 17 trenes de las líneas de la costa (R14), Manresa (RL3 y RL4) y La Pobla (RL1 y RL2). Sucedió sobre las 11.00 horas, cuando se desprendió una pieza de un convoy en dirección a Barcelona. Se trataba del pantógrafo, que conecta el vehículo con la catenaria que le suministra electricidad. Quedó colgado del cableado eléctrico y provocó una caída de la tensión que impidió circular otros 16 trenes de cercanías y media distancia. Esto obligó a transportar por carretera a cientos de viajeros y bloqueó también el transporte ferroviario de mercancías. Técnicos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) restablecieron el servicio de forma progresiva a lo largo de la tarde, y la incidencia se dio por resuelta pasadas las 19.15.

La circulación hasta la estación de Lleida se restableció en primer lugar en las líneas de Manresa y La Pobla poco antes de las 17.20 horas. Según datos de Renfe, la incidencia afectó a cuatro trenes de las líneas RL3 y RL4, donde hubo trasbordos por carretera entre la capital del Segrià y Calaf. Por su parte, Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), operadora de la línea de La Pobla, apuntó que la incidencia afectó a cinco trenes. En cuatro de ellos hubo trasbordo por carretera hasta el apeadero del polígono industrial El Segre, mientras que el último pudo hacer el trayecto completo, aunque con retraso.

En la línea de la costa hubo trasbordos entre la capital del Segrià y Les Borges Blanques donde, según datos de la operadora hubo ocho trenes afectados: el que perdió el pantógrafo y otros siete. La circulación se restableció al final de la joranda, pasadas las 19.15. A la incidencia en Lleida, se sumó otra en la línea R14 a su paso por Tarragona obligó a evacuar a unos 80 viajeros de un tren.

Ochenta viajeros evacuados de un tren en Tarragona

Viatgers d’un tren de la línia de Manresa pujant a un autocar contractat per Renfe. - MAGDALENA ALTISENT

A la incidencia en la estación de trenes de Lleida se sumó otra en la línea de la costa (R14) a su paso por las comarcas de Tarragona. Agentes de los Mossos d’Esquadra y personal de seguridad de Adif evacuaron a mediodía a unos 80 pasajeros de un tren de Rodalies que se averió a su paso por La Selva del Camp (Tarragona) y les escoltaron hasta el andén más cercano. La avería del convoy cortó la circulación de la R14 en el trayecto comprendido entre Reus y Alcover, ya que se trataba de un tramo de vía única. Protecció Civil activó la prealerta del plan de emergencias Ferrocat por esta incidencia, que quedó finalmente resuelta hacia las 19.30 con la retirada del vehículo averiado. Renfe, por su parte, fletó un autocar para transportar a los viajeros evacuados.

La incidencia en Lleida no afectó a la línea de alta velocidad, ni tampoco a la de ancho convencional a Binéfar. Se suma a otra avería en la catenaria que, el pasado sábado, obligó ayer a cortar todo el día la circulación de la línea R14 entre Lleida y Les Borges.