Veintitrés denuncias por una ‘rave’ en Ivars de Noguera

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra intervinieron en pasado fin de semana en una rave en Ivars de Noguera. La actuación se saldó con 23 denuncias, entre ellas a dos personas como organizadoras de la fiesta ilegal. El aviso se recibió a última hora de la noche del viernes cuando los Mossos recibieron las primeras alertas por una gran concentración de vehículos, furgonetas y autocaravanas en una pista forestal. Cuando los agentes de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Balaguer llegaron al lugar, por el Camí de Boix, encontraron a pie del embalse unos 40 vehículos y un centenar de personas que estaban celebrando una fiesta ilegal. Además, esta zona se encuentra dentro del espacio natural protegido Vessants de la Noguera Ribagorçana.

En ese momento, los agentes de Seguridad Ciudadana y de Tráfico establecieron un control de salida para evitar la llegada de nuevos vehículos. Durante la actuación, se pudieron identificar a dos personas que llevaban en su vehículo equipos de sonido como presuntos organizadores o responsables de la fiesta. Agentes de la Policía Administrativa de los Mossos les levantaron dos actas para iniciar el procedimiento sancionador, que serán trasladadas al Servicio Territorial de Juegos y Espectáculos de Lleida.

Entretanto, agentes de la Unidad Regional de Medio Ambiente levantaron 21 actas a vehículos aparcados en medio de zona forestal, fuera de los caminos o zonas habilitadas, por incumplimiento de la ley que regula el acceso motorizado en el medio natural. A finales de mayo, unas 400 personas se congregaron en una pista forestal de Llardecans para participar en una fiesta ilegal. Era la segunda rave en pocos meses en este municipio del Segrià, ya que hubo otra en marzo con más de un centenar de personas.