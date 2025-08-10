Los Bomberos hacen un rescate al día este verano de media en Lleida

Los Bomberos han hecho de media un rescate en el medio natural al día en verano en las comarcas leridanas. Coincidiendo con el inicio de la segunda ola de calor del verano, con temperaturas que pueden superar los 40 grados, instan a extremar la precaución. Solo ayer hicieron cinco rescates (ver desglose). Según los datos abiertos de la Generalitat, incluyendo las actuaciones en la Val d'Aran, cuyas competencias son de los Pompièrs, hasta el 31 de julio se han llevado a cabo 200 rescates. La mayoría se concentran en Aran, con 52, y el Pallars Sobirà, con 51. La cifra es inferior a la del año pasado, con 225 actuaciones en siete meses, pero los rescates en verano aumentan un 40% respecto a invierno. Solo en junio y julio, hubo 79 rescates, más de uno al día.

Más del 80% de las actuaciones este año de los Bomberos han sido por rescates de montaña, con un total de 163. Asimismo, hubo 27 actuaciones por personas perdidas o desorientadas y otra decena por auxilios en medio fluvial como ríos o barrancos. En 2023, se marcó el récord de rescates en las comarcas leridanas, con un total de 504. Un repunte que se inició en plena pandemia, con un aumento del 39% en 2021 respecto a 2019. Ante el riesgo por las altas temperaturas, los Bomberos instan a evitar las horas más calurosas; utilizar ropa ligera, gorra y crema solar; hidratarse de forma habitual y llevar avituallamiento. En caso de emergencia, piden llamar al 112. El Meteocat recomienda consultar fuentes oficiales para informarse del tiempo.

Salta al canal para rescatar a su perro en Tremp

Los Bomberos, en colaboración con otros cuerpos de emergencias y de particulares, rescataron ayer a un hombre que había saltado al canal de Castissent en Tremp para auxiliar a su perro. El aviso fue a las 14.12 horas y se activaron cuatro dotaciones de los Bomberos, entre ellos los GRAE y un helicóptero, y el SEM. Personas que se encontraban en el lugar lanzaron una cuerda al hombre, pero solo pudo salir el perro, mientras que él se quedó sujeto. Los Bomberos sacaron al hombre del canal con cuerdas y una escalera. Presentaba lesiones leves y síntomas de agotamiento físico por el esfuerzo. Fue evacuado al hospital de Tremp.

Por la mañana, los Bomberos rescataron a un excursionista con una lesión en el tobillo en Camarasa. Como se encontraba en una zona de rocas, hicieron la extracción en barca hasta el embarcadero de Sant Llorenç de Montgai, donde esperaba la ambulancia. En Vilaller, un ciclista sufrió una caída en el Coll de Serreres y fue evacuado al hospital de Vielha. Asimismo, un joven fue auxiliado en la Vall de Boí tras sufrir un golpe en la cabeza. Fue evacuado al hospital de Tremp. En Àger, rescataron a una joven indispuesta en el panatano de Canelles. Una barca de los Agentes Rurales la llevó hasta el parking de la Masiete y fue evacuada al hospital de Tremp.