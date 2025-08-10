Prioridad para los clubes locales en el polideportivo Joan Perelada

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los clubes y asociaciones deportivas de la Vall de Boí, y las que puedan crearse en el futuro, tendrán preferencia sobre las que no tengan su sede en el municipio para utilizar el pabellón polideportivo Joan Perelada, según recoge la nomativa aprobada por el ayuntamiento. Se accederá mediante “un código personal previamente asignado a través de una plataforma o aplicación específica, una vez registrados y efectuado el pago, en su caso”.