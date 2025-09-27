Empiezan las obras de la primera vivienda cooperativa para personas mayores en suelo público de Catalunya

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

El proyecto Can 70, la primera vivienda cooperativa para personas mayores de Barcelona y pionero en Catalunya en suelo público, ha iniciado este viernes las obras en el barrio de Sarrià. Está previsto que finalicen a mediados de 2027. El complejo, situado en los números 375-381 de la Vía Augusta, contará con 39 pisos repartidos en dos edificios y con espacios comunitarios pensados para fomentar la convivencia y abrirse al barrio. El Ayuntamiento cedió los terrenos a la cooperativa Techo Cívico en el 2021 en derecho de superficie para un periodo de 99 años.

En el acto de inicio de obras, el cuarto teniente de alcaldía, Jordi Valls, remarcó que este tipo de iniciativas “constatan” que la política de vivienda no la pueden hacer únicamente las instituciones públicas. También subrayó el doble valor del proyecto: dar respuesta a la falta de vivienda y al mismo tiempo combatir la “soledad no deseada” de las personas mayores, generando comunidad y vínculos sociales.

El diseño incluye 10 viviendas convencionales y 29 unidades agregadas, que combinarán espacios privados con cocinas compartidas. Además, el semisótano conectará los dos bloques y acogerá los espacios comunitarios, concebidos para ser un punto de encuentro abierto al vecindario. Según el Ayuntamiento, Can 70 es un proyecto llamado a convertirse en un símbolo de envejecimiento digno y comunitario, y a redefinir al modelo de cuidados en Catalunya.

Impulsado desde el 2015 por un grupo de socias de Techo Cívico de entre 55 y 70 años, Can 70 ha sido fruto de años de reflexión colectiva sobre la convivencia y la sostenibilidad. La cooperativa, con más de 2.100 integrantes, es actualmente la mayor del país en cesión de uso y gestiona 25 proyectos por toda Cataluña, entre los cuales hay también viviendas en municipios como Lleida, Manresa, Terrassa y Sant Cugat del Vallès.