El éxito de las recetas de una leridana que vive en Logroño: once años en las redes con más de dieciocho millones de seguidores

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Anna Terés, nacida en Castelló de Farfanya, en la Noguera, y afincada en Logroño desde 2003, acaba de publicar su segundo libro de cocina, La cocina de Anna recetas fáciles (Espasa), en el que reúne 376 propuestas culinarias pensadas para el día a día.

Tras once años compartiendo recetas en internet y atraer a más de 18 millones de seguidores en redes sociales, Terés ha optado por un recetario práctico y accesible, con platos basados en ingredientes básicos que pueden encontrarse en cualquier despensa o supermercado.