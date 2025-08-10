Un rayo desata un incendio en la montaña de Tor

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Un rayo provocó un incendio en una zona forestal de difícil acceso en Alins el sábado por la tarde. El siniestro se produjo en un espacio de alta montaña situado por encima del barranco del Boixedó, a pocos kilómetros de Andorra, y cuyo valle conduce al cauce del río Tor por su margen izquierda. El paraje forma parte de la montaña de Tor, en cuya zona suroeste se localiza.

Los servicios de emergencias recibieron el aviso del comienzo del siniestro a las 19.03 horas y los Bomberos de la Generalitat trabajaban con siete dotaciones terrestres y cinco medios aéreos. No obstante, las dos avionetas y los tres helicópteros tuvieron que retirarse del dispositivo cuando cayó la noche. Al cierre de esta edición, los Bomberos dieron por estabilizado el incendio, que había calcinado 6.000 m2, en cuyo perímetro continuaban trabajando efectivos terrestres de forma manual.