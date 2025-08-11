El Mercat Medieval de Guimerà, de récord

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

El Mercat Medieval de Guimerà cerró ayer su treinta edición de récord. Más de 20.000 visitantes han pasado este fin de semana por el certamen que ha reunido a 120 paradistas con productos artesanos y gastronómicos, y una muestra de oficios tradicionales que se han perdido como forjadores, cesteros o cardadores de lana.

El alcalde, Salvador Balcells, calificó esta edición de “éxito rotundo”. Pese al calor, explicó que probablemente es el año con más afluencia de público. “Llegar a la treinta edición no es nada fácil y para un pueblo tan pequeño como Guimerà el Mercat Medieval supone un orgullo y un impulso económico muy importante”, señaló el edil. Para combatir las altas temperaturas, desde la organización habilitaron un espacio como refugio climático y los visitantes también tuvieron la oportunidad de visitar los cellers de algunas viviendas con un ambiente fresco. Con la nueva decoración, también se han ganado más espacios de sombra.

Por su parte, los comerciantes hacen un balance muy positivo. Coincidieron en afirmar que el sábado por la mañana había más gente de lo habitual y en que han incrementado las ventas respecto a anteriores ediciones.

El cauce del Riu Corb se convirtió ayer en un campo de batalla medieval, y durante todo el día se pudieron ver espectáculos itinerantes con personajes de época, juglares o danzas zíngaras. El mercado se clausuró con la representación de la obra de teatro La petita gran historia de Guimerà a cargo de los vecinos del pueblo, con un castillo de fuegos especial para el treinta aniversario y con concierto de La Quinta.

El Mercat Medieval está organizado por 250 voluntarios. Se recuperó como homenaje al pasado medieval de Guimerà, y está catalogado como Bé Cultural d’Interès Nacional.