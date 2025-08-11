Los jóvenes del campo de trabajo representan el municipio en un mural

El mural se ha instalado en la plaza 1 d’Octubre y representa la cultura y el tejido asociativo de Bellpuig. - C.MARSIÑACH

Una quincena de jóvenes de entre 12 y 18 años participan en el campo de trabajo local de Bellpuig durante esta primera quincena de agosto. En esta edición están trabajando en la pintura de un mural en la plaza 1 d’Octubre que representa la cultura, la tradición, las entidades y el tejido asociativo local. Según el alcalde, Jordi Estiarte, “mostrarán física y espiritualmente qué es el municipio de Bellpuig y es una forma de implicar a los jóvenes con el municipio”.

En el dibujo, diseñado por el artista David Escribà, se plasman los elementos más representativos, como el parque del convento, la iglesia, el Teatre Armengol, las escuelas y el instituto o los elementos festivos de la Festa Major.

Se trata de la quinta edición del campo de trabajo que organiza la concejalía de Juventud del ayuntamiento y dinamiza la cooperativa de ocio Quàlia para llevar a cabo acciones de mejora. La pintura del mural da continuidad a la de las entidades del municipio que realizaron en la anterior edición con el objetivo de visibilizar la riqueza asociativa local y favorecer el relevo generacional.

También trabajarán la tenencia responsable de animales y en las dos últimas jornadas se dedicarán a llevar a cabo un primer análisis de los recorridos que hacen habitualmente los niños y jóvenes por el municipio con el objetivo de crear un mapa colaborativo de los trayectos más cuotidianos con puntos de encuentro y paradas recomendadas.

Los jóvenes también han disfrutado de momentos de ocio en la piscina municipal y pondrán punto y final a las jornadas de trabajo con una salida a Port Aventura.