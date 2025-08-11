Nace en Tàrrega un colectivo para denunciar la situación que vive Palestina

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Tàrrega cuenta con 1 hora per Palestina, un nuevo colectivo que quiere denunciar la situación en Palestina y expresar su solidaridad con los que la sufren. El colectivo se reúne una hora cada semana en la plaza Major, concretamente los jueves de 20 a 21 horas. Su objetivo es organizar diferentes acciones de denuncia porque “la situación en Palestina se ha convertido en una tragedia de proporciones históricas”. En este sentido, explica que “casi toda la población (unos 2,1 millones de personas) vive desplazada, sin acceso a agua potable, electricidad ni sanidad, y la mayoría padece hambre extrema. Más de 66.000 niños sufren malnutrición aguda severa, y muchos han muerto por deshidratación o falta de alimentos básicos”.

Precisamente, una de las últimas acciones del colectivo 1 hora per Palestina tuvo lugar el pasado 31 de julio cuando llevaron a cabo una cantada por Palestina y una degustación simbólica, en la que los asistentes tenían que hacer cola para acabar recogiendo un puñado de tierra, “como símbolo de la tierra arrebatada y de las colas de hambre, que se han convertido en una espantosa escena diaria donde miles de personas esperan durante horas, a menudo sin saber si habrá algo que repartir”, explicaron.