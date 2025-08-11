Un proyecto educativo de rapaces de la escuela Montalbà, distinguido

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La escuela Montalbà de Preixana ha sido distinguida por el proyecto de aprendizaje ‘Rapinyaires i humans: d’enemics a aliats’, con el que el centro educativo fue escogido para participar en el tercer Simposi Aprenentatge Servei i Servei Comunitari Ambiental que se celebró el pasado 3 de julio al Centre Cultural de Bellvitge-Gornal del Hospitalet de Llobregat.

La directora del centro, Cristina Queixalós, destacó que “este proyecto quiere sensibilizar sobre el valor ecológico de las rapaces y la importancia de su recuperación”. El resultado final es una exposición en la que se descubre que estas aves eran consideradas alimañas, fueron perseguidas y casi exterminadas, y se dan a conocer qué actuaciones se han hecho para que las poblaciones se estabilicen y crezcan.

El proyecto, que ha contado con el apoyo del ayuntamiento y la asesoría de Escoles Verdes Lleida, es una iniciativa de la asociación La Sabina y las actividades las lidera el ingeniero agrónomo, fotógrafo y profesor de secundaria, Jordi Bas.