Cae en La Seu una trama de venta de muebles de diseño falsificados

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Policía Nacional ha desarticulado en La Seu d'Urgell y Manresa un entramado de empresas dedicadas a la importación y comercialización internacional de muebles de diseño exclusivo falsificados, ha requisado 6.000 piezas falsas con un valor en el mercado de 500.000 euros y ha detenido a dos personas. Los arrestados son el administrador y el CEO de las sociedades utilizadas para el delito. Durante el dispositivo, los agentes practicaron dos entradas y registrados en naves industriales de la capital del Alt Urgell, principal centro de operaciones de la trama, y de Manresa, donde además de las 6.000 piezas falsificadas, que imitaban muebles de marcas de gran prestigio con un valor de unos 9.000 euros la unidad, encontraron también dos originales, cuyo valor ronda los 2 millones de euros.

Con esta comercialización internacional de muebles falsificados, que se producían en China, las empresas implicadas en la trama delictiva obtenían un beneficio anual de unos 10 millones de euros, según los investigadores. Los detenidos vendías estos muebles a través de diferentes páginas web especializadas en este ámbito en los mercados internacionales, sobre todo, en el francés, italiano y alemán, por un precio de entre 50 y 13.000 euros. También comercializaban los artículos a través de marketplaces de conocidas casas de muebles y populares portales de venta en línea. La investigación policial se inició tras la denuncia por parte del representante legal de una prestigiosa marca de muebles de diseño contra varias sociedades que comercializaban artículos falsificados.El principal centro de operaciones se encontraba en una nave industrial de La Seu d”Urgell, aunque la red contaba también con almacenes en Manresa, desde donde distribuían los productos a diversos países europeos bajo la apariencia de una actividad empresarial legal. Los investigadores han constatado que los productos tenían origen en China y eran comercializados a un precio un 261,5% más alto sobre el de adquisición y que en los últimos años habían vendido cerca de 90.000 artículos falsificados que infringían los derechos de propiedad industrial.