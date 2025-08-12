Jornada laboral de 35 horas para la plantilla del consell comarcal

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Los trabajadores del consell comarcal del Alt Urgell han visto reducida su jornada laboral de 37 horas y media a 35 horas semanales. El acuerdo, aprobado en el último pleno comarcal, llega después que la corporación cumpla el porcentaje del 8% de temporalidad del personal. La presidenta del ente, Josefina Lladós, explicó que “con los últimos procesos de estabilización de la plantilla que hemos realizado, estamos por debajo del porcentaje mínimo exigido”. “Teníamos un antecedente antes del año 2012, cuando la jornada laboral ya era de 35 horas semanales y funcionó bien”, añadió.

En las negociaciones con el comité de trabajadores destaca la mejora de la conciliación laboral y familiar “con el compromiso claro de mantener el ritmo de trabajo actual y la atención al ciudadano”, indicó Lladós.

La modificación fue aprobada con los votos favorables de Compromís y la CUP, que se sumaron a los del equipo de gobierno (Junts), y destacaron que es un avance teniendo en cuenta que el sueldo no se verá reducido. El grupo de ERC, por su parte, se abstuvo, al considerar que el cambio debería aplicarse de forma más paulatina, teniendo en cuenta que muchos empleados del sector privado siguen trabajando 40 horas semanales.