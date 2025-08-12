La residencia para la tercera edad costará 14,5 millones

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Construir la futura residencia para la tercera edad de La Seu d’Urgell costará 14,5 millones de euros. La cifra, que adelantó ayer el alcalde, Joan Barrera, será asumida “en su totalidad” por la Generalitat. “Con la implicación confirmada del Govern no hará falta que el ayuntamiento ponga recursos económicos”, insistió el primer edil.

El ayuntamiento se ha hecho cargo de la redacción del proyecto ejecutivo y ya lo tiene en sus manos. Barrera indicó que en septiembre se reunirán con técnicos del departamento de Derechos Sociales de la Generalitat “para que supervisen el documento y aprueben todo lo relativo a espacios y distribuciones y así poder ya licitar las obras a cargo de los nuevos presupuestos del Govern”. La previsión anunciada por la Generalitat es iniciar la construcción de este equipamiento en 2026.

El proyecto pondrá a disposición del colectivo de la tercera edad un total de 90 plazas de residencia (70% de ellas individuales) que estarán distribuidas, según detalla el proyecto, en 5 unidades de convivencia para 18 personas cada una. El edificio tendrá 3 plantas. La primera y la segunda serán solo residencia y también habrá 12 pisos asistidos y 40 plazas de centro de día, con espacios de restaurante, peluquería y lavandería. La infraestructura estará situada en terrenos de la Horta del Valira. La concertación de las plazas correrá a cargo de la Generalitat.

Petición historica

La construcción de este equipamiento dará respuesta a una demanda histórica de ciudadanía. Representantes de asociaciones de La Seu y una comisión de vecinos se constituyeron bajo el nombre Plataforma Pro Residència per a la Seu i comarca y en 2022 entregaron 3.792 firmas al ayuntamiento. Con la protesta solicitaban que la corporación considerara “la urgencia y la necesidad” de sacar adelante el equipamiento.